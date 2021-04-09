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الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

9 - أبريل - 2021
الجيش اللبناني - أرشيفية

الجيش اللبناني - أرشيفية

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”بتاريخه ما بين الساعة 13.00 والساعة 16.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة حولا – الجنوب”.

وفي بيان ثان، افادت ان “وحدة من الجيش ستقوم بتاريخي 9 و 10 / 4 /2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 18.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

واعلنت في بيان آخر، “انه لغاية 9 / 4 / 2021 ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

كذلك صدر بيان رابع اشارت فيه الى ان “وحدة من الجيش ستقوم لغاية 30 /4 /2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة- أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات”.

وختاما، افادت ان “وحدة من الجيش ستقوم لغاية 9/4/2021 بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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