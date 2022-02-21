الأثنين 20 رجب 1443 ﻫ - 21 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في هذه المناطق

منذ ساعة واحدة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه سلسلة بيانات، جاء فيها: “ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 22، 23 و24/2/2022 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الصاروخية. لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.

وستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 25،24،23،22،21و 28/2/2022 ما بين الساعة 9.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية. لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.

كما ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 19/2/2022 ولغاية 28/2/2022 بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقتي: السمرلاند – الجناح وثكنة سعيد الخطيب – حمانا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أنطوان حبيب ونبيل الجسر
    “القرض السكني من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي” بين حبيب والجسر
    وزير العمل مصطفى بيرم
    وزير العمل: ذلك مخالفاً للدستور والقوانين اللبنانية
    جولة لوزارة الزراعة واللإقتصاد
    جولة لوزارتي الزراعة والاقتصاد في مزارع الشويفات للتأكد من جودة اللحوم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ما مصير الليرة بعد توقف ضخّ الدولار نهاية شباط؟
    لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
    خطة الكهرباء هي المؤشر الأساسي لمسار التعاون مع صندوق النقد
    زوج غاضب - صورة تعبيرية
    اكتشف بالصدفة “عادةً خطرة” تقوم بها زوجته.. فلقّنها درسًا لا يصدّق!