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الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية مختلفة

28 - نوفمبر - 2021
عناصر من الجيش اللبناني في الجنوب

عناصر من الجيش اللبناني في الجنوب

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أصدرت عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه سلسلة بيانات حول تمارين تدريبية وتفجير ذخائر تضمنت الآتي:

“- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 28/11/2021 ولغاية 16 / 12 / 2021، ما بين الساعة 8.00 والساعة 17.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الرشاشة.

– ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 26 / 11 / 2021 ولغاية 17 / 12 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في المناطق التالية: رأس مسقا، القاع، سقي أبو علي، جرود نيحا، جرد العاقورة، تل عمارة ومهبط تل الزعتر، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة والخلبية.

– ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 22 /11 /2021 ولغاية 10 /12 /2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

– ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 4، 10، 8, 11، 17، 23، 24، 28و29 / 11 / 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الانتهاء من المهمة، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق جرد العاقورة، وطى الجوز، والمدفون يتخللها رمايات بالذخيرة الحية.”

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