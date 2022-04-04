الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ستقوم القوات الجوية بتواريخ 28،27،26،20،14،13،12،7،5و29/ 4/ 2022 اعتبارا من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 23.30، باجراء رماية جوية في حقل رماية مزرعة حنوش ــــ حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية.

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه”.

كما صدر بيان آخر جاء فيه: “بتاريخ 4 /4 /2022 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: يارون، طيرحرفا، مروحين، والضهيرة”.

وفي بيان ثالث افادت انها “ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 14 /3/2022 ولغاية 7/4/ 2022 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـــ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.