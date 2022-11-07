الأثنين 13 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 7 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

منذ ساعة واحدة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: “ستقوم وحدات من الجيش اعتبارا من 7/ 11 / 2022 ولغاية 11 / 11/ 2022 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية وليلية في مختلف المناطق اللبنانية، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية”.

كما صدر عن المديرية بيان آخر أفادت فيه انه:

“بتاريخ 7 / 11 / 2022 ما بين الساعة 06.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: الضهيرة، مروحين، عمرا، مركبا، حولا، عرب اللويزة، طير حرفا، عيتا الجبل، تلة إرمز ويارون”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    برّي: أولى الأولويات هي لانتخاب رئيس الجمهورية
    مصادرة كميّات من الطحين المدعوم في عكار
    بشير الجميل
    بالفيديو: هذا من أمر باغتيال بشير الجميل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء مع بداية الأسبوع... فكم بلغ؟
    حسين جعفر
    جريمة مروعة في خلدة ضحيتها شاب عشريني!
    شيرين مع بنتها هنا مصطفى
    بعد فيديو عينها المتورمة.. ابنة شيرين تكشف تفاصيل مفاجأة