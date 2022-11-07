الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: “ستقوم وحدات من الجيش اعتبارا من 7/ 11 / 2022 ولغاية 11 / 11/ 2022 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية وليلية في مختلف المناطق اللبنانية، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية”.

كما صدر عن المديرية بيان آخر أفادت فيه انه:

“بتاريخ 7 / 11 / 2022 ما بين الساعة 06.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: الضهيرة، مروحين، عمرا، مركبا، حولا، عرب اللويزة، طير حرفا، عيتا الجبل، تلة إرمز ويارون”.