الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 21 و22 /2 /2023 ما بين الساعة 6.00 والساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش – حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الطوافات.

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه”.

ولفتت في بيان ثان، الى ان “وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 23و24و25 / 2 / 2023 ما بين الساعة 10.00 والساعة 16.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة عيون السيمان، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وفي بيان ثالث، اشارت الى انه “بتواريخ 21، 22 و28 /2 / 2023، ما بين الساعة 9.00 والساعة 24.00، ستقوم وحدة من الجيش، بإجراء تمارين تدريبية في قاعدة رياق الجوية وحقل تدريب مزرعة حنوش ــ حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الطوافات”.

واعلنت في بيان آخر، ان وحدة من الجيش ستقوم بتاريخي:20/23/ 2 / 2023 اعتبارا من الساعة 5.00 ولغاية الساعة 18.00، بتنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر مقابل شاطئ أنفة – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه”.