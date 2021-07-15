الجمعة 5 ذو الحجة 1442 ﻫ - 16 يوليو 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

منذ 5 ساعات
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 16 / 7 / 2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: عمرا، حولا، ميس الجبل، يارون، طير حرفا والضهيرة – الجنوب.

وبتاريخ 15 / 7 /2021 اعتبارا من الساعة 7.30 وحتى الانتهاء، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدتي: لبونة وميس الجبل.

وبتاريخ 15 / 7 /2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: عمرا، حولا، ميس الجبل، الضهيرة، يارون وطير حرفا ــ الجنوب.

وستقوم وحدة من الجيش، بتواريخ 13، 14، 15، 20، 21 و22 / 7 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري- كفرفالوس ، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

كما ستقوم وحدة من الجيش، اعتباراً من 12 / 7 / 2021 ولغاية 23 / 7 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

وستقوم وحدات من الجيش اعتباراً من 5 /7/ 2021 ولغاية 23 /7 /2021 بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس وحقلي تدريب مزرعة حنوش – حامات وتم رطيبة – اللقلوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الوطنيين الأحرار
    “الأحرار”: المستفيد الأول من الانهيار هو حزب الله والمنظومة الحاكمة
    المدارس
    رابطة طلاب لبنان: من الظلم إجراء الامتحانات الرسمية
    عون والحريري
    إليكم التشكيلة الحكومية التي قدّمها الحريري لعون

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير الداخلية محمد فهمي
    فهمي: اتخذت قراري عن قناعة تامة!
    عنصر في قوى الامن
    الدولة لم تغط تكاليف علاج عناصر قوى الأمن الذين أصيبوا أمام منزل فهمي!
    مدينة سالم
    مدينة السحر، الشيطان والشعوذة.. تحضير أرواح، مشانق وذبح