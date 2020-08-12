الجيش: تنسيق عملية تأمين مساكن بديلة موقتة للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت

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أعلنت غرفة الطوارئ المتقدمة لمتابعة الأوضاع الإنسانية والإنمائية في المنطقة المنكوبة في قيادة الجيش أنها ستقوم بتنسيق عمليّة تأمين مساكن بديلة موقتة للمواطنين الذين أصيبت منازلهم بأضرار بالغة.

وقالت في بيان: “أعلنت غرفة الطوارئ المتقدمة لمتابعة الأوضاع الإنسانية والإنمائية في المنطقة المنكوبة في قيادة الجيش أنّه: “تعقيباً على التعهد الموزع على سكان المناطق المتضررة، يهم غرفة الطوارئ المتقدمة أن توضح أنها ستقوم بتنسيق عمليّة تأمين مساكن بديلة موقتة للمواطنين الذين أصيبت منازلهم بأضرار بالغة ويتعذّر عليهم الإقامة فيها كونها مهدّدة بالانهيار جرّاء الانفجار في مرفأ بيروت.

وعلى الراغبين منهم الاستفادة من هذا الخيار الاتصال بالغرفة المذكورة على الأرقام التالية: 01987001 ويتضمن خدمة الـ WhatsApp 01987002/3 فاكس 01987004”.