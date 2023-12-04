الجيش: توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل

عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة (رويترز)

وقع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية وقائد الجيش العماد جوزاف عون في مطار رفيق الحريري الدولي اتفاقية تعاون يؤمّن الجيش بموجبها للمديرية العامة للطيران المدني ضباطًا مختصين للقيام بوظيفة مساعد مراقب جوي، وذلك بهدف تأمين استمرارية العمل في مصلحة الملاحة الجوية.

وشكر الوزير حمية قيادة الجيش على تعاونها الدائم مع وزارة الأشغال العامة والنقل ورفدها بخبرات مختلفة بهدف تعويض النقص في الموارد البشرية نتيجة الأزمة القائمة. وأشاد با”لكفاءة العالية التي يتمتع بها عناصر المؤسسة العسكرية”.