الجيش: توقيف أشخاص لتعاطيهم المخدرات وترويجها

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: “أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم المواطن (ع.ك.) لإقدامه على ترويج المخدرات، وضبطت في حوزته كميات من حشيشة الكيف والماريجوانا والهيرويين ومبلغًا ماليًّا. كما أوقفت السوري (م.م.) لتعاطيه المخدرات وترويجها، ودخوله خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتجوله من دون أوراق ثبوتية، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات.

كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة حارة حريك المواطن (ح.ع.) والسوري (ح.ع.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهما كمية من مادة الكوكايين ومسدسًا حربيًّا ومبلغًا ماليًّا.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

توقيف أشخاص في منطقتي حي السلم وحارة حريك لتعاطيهم المخدرات وترويجها#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/LtVKA3OGcO — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 17, 2023