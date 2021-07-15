الجمعة 5 ذو الحجة 1442 ﻫ - 16 يوليو 2021 |
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الجيش: توقيف شخصين لإقدامهما على ترويج المخدرات

منذ 6 ساعات
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 15/7/2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات كل من (س.ك) و (أ.خ) لقيامهما بتجارة المخدرات وترويجها ونقل كميات منها من منطقة البقاع إلى مناطق عدة في بيروت وجبل لبنان لصالح أحد التجار ليصار الى توزيعها.

وتبين أن بحق (س.ك) مذكرات توقيف عدة بجرائم نصب واحتيال وشيكات من دون رصيد، وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات: كوكايين، باز كوكايين، مادة كريستال، مادة السلفيا، وماريجوانا، ومبلغا ماليا. وسلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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