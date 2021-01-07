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الجيش: توقيف عصابة سرقة سيارات في بر الياس وسارق دراجات نارية في بيروت

منذ 13 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: “أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بر الياس – البقاع، كلاً من (أ.ر)، (ش.ر)، (م.ح) و(خ.ر) لإقدامهم على تشكيل عصابة سرقة سيارات وسلب أشخاص. وكانت قد ضبطت 8 سيارات مسروقة أثناء محاولة تهريبها عبر الحدود خلال الفترة الممتدة من شهر كانون الأول 2020 وحتى 7 كانون الثاني 2021.

كما أوقفت دورية أخرى في محلة جسر الرينغ المدعو (ع.ر.ا)، لقيامه بسرقة دراجة نارية بتاريخ 2/1/2021، في منطقة الرحاب بمشاركة المواطن (إ.ن)، وقد اعترف أنه أقدم على سرقة عدة دراجات نارية في مدينة بيروت وقام ببيعها في مناطق مختلفة، إضافة إلى تعاطي مادة حشيشة الكيف.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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