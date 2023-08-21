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الجيش: توقيف مطلوبين في المنكوبين وكفرزبد

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2023 7:08 مساءً
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أعلنت قيادة الجيش  مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 21 / 8 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المنكوبين – طرابلس السوري (ع.خ.) المطلوب لارتكابه جرائم الإتجار بالأسلحة والمخدرات والسرقة ورمي رمانات يدوية وإطلاق النار.

كما أوقفت دورية من المديرية في بلدة كفرزبد – زحلة المواطن (ع.ر.) المطلوب بجرائم التعدي على دورية للجيش وطعن أحد العسكريين وإطلاق النار باتجاه أشخاص وإصابتهم وإرهاب مواطنين.

وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

 

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