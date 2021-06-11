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الجيش: توقيف مطلوبين في منطقة بعلبك

11 - يونيو - 2021
بعلبك

بعلبك

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 11 /6 /2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الطيبة – بعلبك، كلاً من (ح.ي) و(ع.أ) لإقدام الأول على شراء سيارات مسروقة بهدف تفكيكها وبيعها لاحقا في قطعة أرض عائدة له، ولوجود مذكرات توقيف عدة، بحق الثاني لارتكابه جرائم سلب وسرقة، وللاشتباه بمشاركته في قتل المواطن جهاد ويزاني بتاريخ 27 /1 /2021. وقد ضبطت بحوزتهما قنبلة يدوية، وكمية من حشيشة الكيف، وأجهزة خلوية ومبلغ من المال، بالإضافة إلى قطع سيارات مسروقة كانت معدة للبيع.

كما دهمت دورية من المديرية المذكورة في منطقة بشوات – بعلبك منزلي (ع.ح) و(ط.ح)، وضبطت بداخلهما كمية كبيرة من نبتة الماريجوانا، وآلة معدة لتجفيفها، وأجهزة خلوية ولاسلكية وأسلحة حربية، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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