الجيش: توقيف مواطنين في بعلبك وطرابلس والهرمل وضبط أسلحة وذخائر

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: “ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت مديرية المخابرات اللبناني (ع.ع.) في مدينة بعلبك لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ سابقة، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية، واللبناني (م.د.) في مدينة طرابلس، لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ سابقة آخرها 18/3/2024 في منطقة باب الحديد”.

كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة القصر – الهرمل، وأوقفت اللبناني (ح.م.) المطلوب لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ سابقة، وضبطت سلاحا حربيا ورمانة يدوية وأعتدة عسكرية.

وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.