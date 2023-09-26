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الجيش: توقيف مواطن لتشكيله عصابة سلب وسرقة

منذ 12 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 25/9/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المريجة – الضاحية الجنوبية، المواطن (ذ.ح.) لتشكيله مع آخرين عصابة تقوم بسلب المواطنين وسرقة الدراجات النارية بقوة السلاح، وافتعاله إشكالات وإطلاقه النار بأماكن وتواريخ مختلفة، وإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين”.

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