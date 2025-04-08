الجيش: توقيف 17 ضمن إطار التدابير الأمنية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت 16 شخصًا وفقًا لما يلي:

• دهم منازل مطلوبين في قب الياس – زحلة وتوقيف المواطنين: (ع.ع.)، (ف.ي.)، (ب.ي.)، (ق.ي.)، (خ.ي.)، لإطلاقهم النار سابقًا أثناء إشكالات متفرقة، ما أدى إلى مقتل شخصَين وإصابة آخرين بجروح.

• دهم منازل مطلوبين في منطقة الحوش – صور وتوقيف المواطن (ح.ح.) وضبط مسدس حربي وكمية من الذخائر.

• توقيف 10 سوريين في بلدة القلمون – الشمال لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الفرزل – زحلة المواطن (ح.م.) لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

كما وصدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: “في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهول الهويّة بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيّارات في عددٍ من مناطق محافظة جبل لبنان وبخاصةٍ الخط الممتد من الحدت باتّجاه الحازمية وفرن الشّبّاك.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى:

ع. م. (مواليد عام ١٩٦٣، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم: سرقة من داخل سيّارات، نشل، سرقة، مخدّرات، احتيال، ترويج عملة مزيّفة ونقل أسلحة وذخائر حربيّة.

بتاريخ 4-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة طريق صيدا القديمة على متن درّاجة آليّة نوع لاندي لون أزرق وأبيض، تمّ ضبطها.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليّات السّرقة من داخل سيّارات على المسلك الممتد من الحدث باتجاه بعبدا، الحازمية وفرن الشّبّاك.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.