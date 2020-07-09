الجيش: توقيف 292 شخصاً خلال حزيران لتورطهم في جرائم متعددة

قيادة الجيش
قيادة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر حزيران المنصرم، تم توقيف 292 شخصا من جنسيات مختلفة، لتورطهم في جرائم متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

وقد شملت المضبوطات 27 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية ومراكب الصيد، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصالات.

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

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