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الجيش: توقيف 3 أشخاص في منطقتي الهرمل والفاعور

4 - يناير - 2022
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أوقفت وحدة من الجيش على حاجز المحطة – الهرمل المواطنة (أ.ث) برفقة ابنتها، أثناء محاولتها تهريب كمية من الأسلحة الحربية والذخائر المخبأة داخل سيارتها.

كما أوقفت المواطن (ي.خ)، لإقدامه على سرقة كابلات الكهرباء في منطقة الفاعور.

وجاء في بيان ما يلي: صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 4 / 1 / 2022 أوقفت وحدة من الجيش على حاجز المحطة- الهرمل المواطنة (أ.ث) برفقة ابنتها، أثناء محاولتها تهريب كمية من الأسلحة الحربية والذخائر المخبأة داخل سيارتها، وتتضمن: سلاحين نوع دوشكا و3 كلاشنكوف و5 مسدسات حربية بالإضافة إلى كمية من الذخائر العائدة لها.

كما أوقفت وحدة أخرى في منطقة الفاعور المواطن (ي.خ)، لإقدامه على سرقة كابلات الكهرباء في المنطقة. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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