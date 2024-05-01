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الجيش: توقيف 30 شخصاً ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية

منذ ساعة واحدة
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 1/5/2024، ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفّذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، قامت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة صحراء الشويفات بعملية دهم أسفرت عن توقيف المواطن (ح.م.) كونه مطلوبًا لارتكابه جرائم الاتجار بالأسلحة وتأليف عصابة وفرض خوات وإطلاق النار، بالإضافة إلى افتعال إشكالات، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا.

كما أوقفت وحدات من الجيش 29 شخصًا وفقًا لما يلي:

توقيف 25 سوريًّا على طريق عام الشيخلار العوينات – عكار وفي مناطق رأس بعلبك ووادي خالد والهرمل لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضُبطت رمانة يدوية في أحد الفانات التي كانوا يستخدمونها.
توقيف 4 فلسطينيين عند حاجز دير عمار – الشمال كونهم مطلوبين لارتكابهم جرائم مختلفة منها إطلاق النار.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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