الجمعة 3 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 17 نوفمبر 2023 |
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الجيش: توقيف 5 أشخاص.. وهذا ما ضُبط

منذ 47 دقيقة
عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة

عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة (رويترز)

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الناعمة السوريين (م.ع.) و(م.ب.) لتنفيذهما عمليات سلب، وإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها وإطلاق النار. وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات.

كما أوقفت دورية من المديرية في الحازمية المواطنين (ر.ن.) و(ج.ا.) والفلسطينية (غ.ا.) لتأليفهم عصابة تقوم بسرقة سيارات، والسلب بقوة السلاح، وترويج المخدرات، علما أن مشغلها موقوف في سجن روميه. ضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من المخدرات، ومبلغ مالي، ومسدس حربي.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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