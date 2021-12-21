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الجيش: حفل إطلاق الخرائط البحرية اللبنانية

21 - ديسمبر - 2021
العقيد الركن البحري هيثم الضناوي

العقيد الركن البحري هيثم الضناوي

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أقيم قبل ظهر اليوم في قاعدة جونيه البحرية حفل إطلاق الخرائط البحرية اللبنانية، بحضور السفيرة الإيطالية في لبنان السيدة Nicoletta Bombardiere، وقائد القوات البحرية العقيد الركن البحري هيثم الضناوي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وممثلين عن إدارات المرافئ وعدد من الملحقين العسكريين.

وقد ألقت السفيرة Bombardiere كلمةً أعربت فيها عن التقدير لهذا الإنجاز الذي نتج عن التعاون المشترك والناجح بين القوات البحرية الإيطالية واللبنانية، مشيرةً إلى أن هذه الخرائط ستساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتسهيل حركة الملاحة والتجارة البحريتين. وأكدت أهميّة العمليات الهيدروغرافيّة في المجالات المدنية والعسكرية على السواء، مثمّنةً أداء الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار اللبنانيين. من جهّته ألقى العقيد الركن الضنّاوي كلمةً جاء فيها:

“إنّ هذه الخطوة المهمة تجعلُ منطقتنا مكاناً أفضلَ للإبحار والتجارة والتواصل. وقد عملنا منذ العام 2019 على تحسين المناخ الأمني والتجاري والاقتصادي في البحر على مختلف الأصعدة. وقد تُوّجت هذه الجهود بانضمام لبنان إلى منظمة الهيدروغرافيا العالمية نظراً للحرفية العالية التي أظهرتها القوات البحرية اللبنانية في مجال أعمال الهيدروغرافيا.”

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