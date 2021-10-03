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الجيش: خرقان بحريان معاديان مقابل رأس الناقورة

3 - أكتوبر - 2021
عناصر من الجيش اللبناني

عناصر من الجيش اللبناني

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أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه بيانان حول الخروقات البحرية للمياه اللبنانية تضمنا الآتي:

– “بتاريخ 3 /10 /2021 الساعة 9.14، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة 11 دقيقة ولمسافة حوالى 185 مترا.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.”

– “بتاريخ 2 /10 /2021 الساعة 19.05، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة 5 دقائق ولمسافة حوالى 166 مترا.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.”

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