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الجيش: خرق بحري معاد مقابل رأس الناقورة تكرر ليومين متتاليين

5 - يونيو - 2021
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 4 / 6 / 2021 اعتبارا من الساعة 18.45 ولغاية الساعة 18.50، خرق زورق بحري تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 185 مترا.

وبتاريخ 5/6/2021 أقدم الزورق المذكور، ما بين الساعة 1.32 والساعة 2.21، على خرق البقعة البحرية المذكورة على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالى 222 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.

وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

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