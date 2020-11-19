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الجيش: خروقات جوية معادية الثلاثاء والأربعاء

منذ 47 دقيقة
تحليق للطيران الاسرائيلي

تحليق للطيران الاسرائيلي

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 18/11/2020 الساعة 14.15، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون وصولا حتى مدينة بيروت، ونفذتا طيرانا دائريا فوق جميع المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 16.05 من فوق بلدة رميش. تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

كما صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 18/11/2020 الساعة 8.15 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.00 من فوق بلدة علما الشعب. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

كذلك صدر عن المديرية البيان الآتي:

“بتاريخ 17/11/2020 اعتبارا من الساعة 6.05 ولغاية الساعة 14.25، تم تسجيل خرقين جويين معاديين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق: بيروت وضواحيها، وبعبدا وعاليه والجنوب. تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

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