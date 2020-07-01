الجيش: خروقات جوية معادية فوق مناطق جنوبية

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخه ما بين الساعة 10.00 والساعة 15.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: يارين، رميش، طير حرفا”.

وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قذائف وذخائر غير صالحة بتاريخ 1/7/2020 ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00، في حقل تفجير عيون السيمان”.

وفي بيان ثالث، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه الآتي:

“خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 30/6/2020 الساعة 15.45، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 18.55 من فوق بلدة كفركلا.

وعند الساعة 19.00، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 22.50 من فوق بلدة الناقورة.

وبتاريخ 1/7/2020 الساعة 00.05، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 1.05 من فوق البلدة المذكورة.