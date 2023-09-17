الأحد 2 ربيع الأول 1445 ﻫ - 17 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش: دهم مخيم للنازحين السوريين ومنازل مطلوبين في البقاع

منذ 45 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه “بتاريخ 16/9/2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات مخيمًا للنازحين السوريين في منطقة الطيبة – الحمودية في البقاع، حيث أقدم المواطنان (ع.ا.ا.) و(ع.ش.ا.) وشخص سوري وعدد من المطلوبين بتجارة المخدرات على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش الذين ردوا بالمثل.

على الأثر، دهمت القوة منازل المذكورين ومستودعًا عائدًا لهم، وأوقفت المواطنَين (ع.ش.ا.) و(ح.ط.) المطلوب بجرم السرقة و13 سوريًّا. كما ضبطت سيارة ودراجات نارية وأسلحة حربية وكمية من المخدرات والمواد الأولية المستخدمة لتصنيعها.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    اعتصام للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي
    حراك المتعاقدين يحذر: انطلاقة العام الدراسي لن تكون ميسّرة!
    البطريرك الراعي
    الراعي: مشكلتنا في لبنان انعدام ثقة المسؤولين ببعضهم البعض
    اجتماع في سفارة فلسطين لبحث تثبيت التهدئة في عين الحلوة
    اجتماع في سفارة فلسطين لبحث تثبيت التهدئة في عين الحلوة

    الأكثر قراءة

    شعار السفارة الأمريكية في دمشق
    السفارة الأمريكية في دمشق تغير اسمها!
    الرئيس الشيشاني رمضان قديروف
    قديروف يعاني.. رجل بوتين المقرب في وضع صحي "حرج"!
    وليد جنبلاط
    جنبلاط: دروز سوريا يريدون الحرية بعيدا عن نظام الاستبداد.. ووهاب يرد عليه!