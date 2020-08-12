الجيش: رفع الانقاض مستمر ومباشرة العمل في المنطقة الاكثر تضررا الملاصقة للمرفأ

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه ان وحدات الجيش تواصل عمليات رفع الانقاض والركام والردميات في بقعة الانفجار في المرفأ.

وقالت عبر حسابها على “تويتر”: “ان وحدات الجيش تواصل عمليات رفع الانقاض والركام والردميات في بقعة الانفجار في المرفأ، وقد باشرت بالموازاة العمل في المنطقة القريبة الاكثر تضررا الملاصقة للمرفأ، على ان تنطلق بعد ذلك المرحلة الثالثة من عمليات رفع الانقاض وازالة ما خلفه الانفجار في المناطق المحيطة الاقل تضررا”.