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الجيش: زورقان حربيان معاديان خرقا المياه الإقليمية امس واليوم

4 - مارس - 2021
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 2021/3/4، الساعة 08.38، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 410 أمتار ولمدة 7 دقائق. تتم متابعة موضوع الخرق، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

وبتاريخ 2021/3/3، الساعة 22.58 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار ولمدة 4 دقائق، وألقى عناصره قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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