fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

الجيش: زورقان للجيش الإسرائيلي يخرقان المياه الاقليمية

منذ 36 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 8 / 1 / 2021 ما بين الساعة 16.13 والساعة 18.52، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على أربع مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 370 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء 3 قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

وكان خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 8/ 1/ 2021 عند الساعة 03.14، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 444 مترا ولمدة ثلاث دقائق.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الوزيرة السابقة مي شدياق
شدياق لنصرالله: كفى استخفافاً بعقولنا
فارس سعيد
سعيد لنصرالله: لا ثقة بأية كلمة تقولها
رياض سلامة
سلامة يوضح… “الدقة مهمة”

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جوازات السفر
إليكم أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2021
ذئب
بالفيديو: بعد أن هاجم كلابه وحصانه… رجل يخنق ذئباً ضارياً بيديه العاريتين
رائد فضاء
“ضرائب” عمل رواد الفضاء… ضعف البصر وتلف الحمض النووي