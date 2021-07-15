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الجيش: زورقان معاديان خرقا المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة

15 - يوليو - 2021
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 14/7/2021، الساعة 09.52، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 519 مترا. كما أقدم على إنزال غطاسين داخل البقعة البحرية المذكورة، ثم غادر مع الغطاسين عند الساعة 12.05 باتجاه المياه الفلسطينية المحتلة.

وبتاريخ 15/7/2021 ما بين الساعة 08.39 والساعة 09.30، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة أقصاها حوالى 351 مترا.

تتم متابعة موضوع الخروقات، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

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