الجيش: سلسلة تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “تجري وحدة من الجيش اعتبارا من 10/ 5/ 2021 ولغاية 17 / 5 / 2021 ما بين الساعة 11,00 والساعة 15,00 من كل يوم، تمارين تدريبية في حقل رماية سقي أبو علي، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

وتجري وحدة من الجيش، اعتبارا من تاريخ 1 /5 /2021 ولغاية 31 /5 /2021، تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة، تنورين، سهل الرهوة، الأرز، ضهر القضيب، وطى الجوز، باكيش، عيون السيمان، وداخل أوتيل Ever home في جبيل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة.

كما تجري وحدة من الجيش، اعتبارا من تاريخ 3 /5 /2021 ولغاية 7 /5 /2021، ما بين الساعة 9,00 والساعة 22,00 من كل يوم، تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.

وتجري وحدة من الجيش، اعتبارا من 3 /5 /2021 ولغاية 7 /5 /2021، تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

وتجري وحدة من الجيش، اعتبارا من تاريخ 1 /5 /2021 ولغاية 31 /5 /2021، تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

كما تجري وحدة من الجيش، اعتبارا من 5 / 4 / 2021 ولغاية 7 / 5 / 2021 ضمنا، تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا- الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.