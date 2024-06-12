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الجيش ضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية في هذه المناطق

منذ 39 دقيقة
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 11/6/2024، دهمت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، منازل مطلوبين لإقدامهم على إطلاق النار في بلدة جديتا – البقاع، وأوقفت السوريين (ح.ر.) و(خ.ج.) وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية.

كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين لإقدامهم على سلب مواطنين بقوة السلاح في بلدة بريتال – بعلبك، وأوقفت المواطن (ح.ط.) وضبطت أسلحة حربية وكمية من المخدرات والذخائر وأعتدة عسكرية وعملات مزورة.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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