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الجيش ضمانة ال​سياسة​ والامن... الراعي: ضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية

13 - فبراير - 2022
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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شدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدها.

وقال في عظة الأحد: “ندعو الناخبين إلى خلق واقع جديد ونأمل أن يدور محور المشاريع الانتخابية حول المطالبة بالحياد والوضع الخطير يفرض اتخاذ مواقف جريئة ومتقدّمة”.

وأكّد أنّ التحديات التي تواجه البلاد تحتّم الالتفاف حول مؤسّسات الدولة وفي طليعتها المؤسّسة العسكريّة”.

واعتبر بان الجيش اللبناني هو ضمانة ال​سياسة​ والامن وهو الساهر على السلم الوطني، ونحن نشكر جميع الدول التي توفر لهذه المؤسسة المساعدات والتجهيزات لمساعدته على مواصلة القيام بواجباته.

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