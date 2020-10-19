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الجيش: طيران دائري معاد خرق الأجواء أمس

منذ 7 دقائق
طيران دائري معاد خرق الأجواء أمس

طيران دائري معاد خرق الأجواء أمس

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 18 /10 /2020 الساعة 21.00، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذتا طيرانا دائريا فوق جميع المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 21.10 من فوق بلدة عيترون. تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

بيان ثان
وصدر عن قيادة الجيش بيان آخر جاء فيه:
“بتاريخ 18 /10 /2020 اعتبارا من الساعة 8.10 ولغاية 19 /10 /2020 الساعة 00.50 تم تسجيل 9 خروق جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها طيران دائري فوق مناطق الجنوب.
تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

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