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الجيش: عملية دهم في عكار ومقتل عدد من الضالعين بجريمة قتل جندي ومواطن

منذ ساعة واحدة
عناصر من الجيش اللبناني

عناصر من الجيش اللبناني

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أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه بتاريخ 16/ 5/ 2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات المطلوب “أ.ع” في منطقة البحصة – دير دلوم – عكار خلال عملية دهم لمنزله حيث كان يتوارى منفذو جريمة قتل الجندي “إ.ج” والمواطن “ش.ج” في محلة بيت جعفر (النعناعة) بتاريخ 5/ 1/ 2021.

وكشفت قيادة الجيش أنه أثناء عملية الدهم تعرضت الدورية إلى إطلاق نار من المنزل المذكور ومحيطه، فاضطر العناصر إلى الردّ على مصادر النيران ما أدى إلى مقتل العريفين الفارّين اللذين شاركا في الجريمة إضافة إلى مقتل المدعو “خ.ع” وإصابة زوجته “س.ض” والمدعو”م.ع”.

وأفادت قيادة الجيش في بيان، بأن الدورية ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر.

وأشارت الى أن التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص.

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