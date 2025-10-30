الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش عن التوغّل الإسرائيلي في بليدا: خرق سافر للسيادة

منذ 5 دقائق
عناصر من الجيش اللبناني

عناصر من الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 30/10/2025 فجرًا، توافرت معلومات حول إطلاق نار في محيط مبنى بلدية بليدا – مرجعيون. على الفور، توجهت دورية من الجيش إلى المكان، حيث تبيّن أن وحدة بريّة معادية توغلت داخل البلدة، وأطلقت النار على مبنى البلدية، واستهدفت أحد موظفيها ما أدى إلى استشهاده.

إن ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي هو عمل إجرامي وخرق سافر للسيادة اللبنانية وانتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701، ويأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة من جانبه على المواطنين الآمنين. وإن الادعاءات والذرائع الواهية التي يطلقها العدو باطلة ولا تمت إلى الحقيقة بِصلة، وإنما تهدف إلى تبرير انتهاكاته ضد وطننا ومواطنينا.

وقد طلبت قيادة الجيش من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (Mechanism) وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية، كما تتابع القيادة باستمرار انتهاكات العدو بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الجمهورية جوزاف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل
    بعد جريمة بليدا.. الرئيس عون لقائد الجيش: ليتصدّى الجيش لأي توغّل اسرائيلي
    بلدية بليدا
    صور وفيديو.. قوة إسرائيلية تتوغل فجراً في بليدا وتقتل موظفاً داخل البلدية
    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    وزير الداخلية عن جريمة بليدا: لضرورة وقف الاعتداءات بحق المدنيين

    الأكثر قراءة

    مدرسة -تعبيرية
    توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد
    ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
    الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي باتت تأخذ حيزاً كبيراً من حياة البشر
    دراسة صادمة تحذر.. هكذا يقع البشر بفخ روبوتات الذكاء الاصطناعي!