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الجيش: لا صحة لتحضيرنا عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2023 12:55 مساءً
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

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وضحت قيادة الجيش في بيان: “تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلًا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة”.

وأضافت: “يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم”.

كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات.

ويسود الهدوء التام لليوم الثاني على التوالي في مخيم عين الحلوة، بعد الاشتباكات بين حركة “فتح” والناشطين الاسلاميين والتي أسفرت عن سقوط ١٢ قتيلا وأكثر من ٦٥ جريحا.

وفيما التزم الجانبان بوقف اطلاق النار وعدم حصول اي خرق، تتركز الجهود السياسية اليوم على استكمال لجنة التحقيق لعملها وعلى سحب المسلحين من الشوارع وعلى تهيئة الظروف الامنة لعودة النازحين الى منازلهم في المخيم.

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