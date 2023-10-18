الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 18 أكتوبر 2023 |
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الجيش للمواطنين: تحلّوا بالمسؤولية والتزموا بالتعبير السلمي عن الرأي

منذ 44 دقيقة
عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة

عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة (رويترز)

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صدر عن الجيش اللبناني البيان الآتي:

“على خلفية المجازر المدانة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها المجزرة الناجمة عن قصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، إضافة إلى الانتهاكات والاعتداءت وعمليات القصف المتواصلة على المناطق الحدودية الجنوبية في لبنان، حصلت مظاهرات وتحركات تندد بهذه الارتكابات، تخللتْها أعمال شغب وتخريب وتعديات على الأملاك العامة والخاصة، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح مختلفة أثناء تنفيذ مهمات حفظ أمن التظاهرات.

تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية، والالتزام بالتعبير السلمي عن الرأي، وعدم التعرض للعسكريين والأملاك العامة والخاصة”.

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