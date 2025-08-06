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الجيش: مقتل 3 من أبرز تجار المخدرات بينهم “أبو سلة” في اشتباك بالشراونة

منذ 49 ثانية
عناصر من الجيش اللبناني

عناصر من الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش البيان التالي: “بتاريخ 6 / 8 / 2025،، أثناء ملاحقة الجيش سيارة بداخلها المطلوبون (ع.م.ز.) الملقب بـ”أبو سلة” و(ع.ع.ز) الملقب بـ”السلطان” و(ف.ز) في منطقة الشراونة – بعلبك، وقع اشتباك بينهم وبين عناصر الجيش، ما أدى إلى مقتلهم، وهُم من أبرز تجار المخدرات وأخطرهم، كما أنهم مطلوبون لقتلهم عسكريين وارتكابهم جرائم الخطف وإطلاق النار على مراكز ودوريات للجيش، والسرقة والسلب بقوة السلاح”.

أضاف البيان “لقد عمل المطلوبون على مدى سنوات على ترويج المخدرات وسمومها بشكل واسع في مناطق لبنانية مختلفة، مسببين انجرار الآلاف من الأفراد ولا سيما الشباب وراء الجريمة، كما أن الجيش نفذ سابقًا عدة عمليات دهم لتوقيفهم، الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات في صفوف العسكريين.

يُشار إلى أنه لا صحة للمعلومات حول استهداف منازل أو أفراد من عائلات المطلوبين أو سكان المنطقة، أو وقوع اشتباكات بين الأهالي وبين الجيش”.

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