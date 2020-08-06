الجيش نعى العميد الركن المتقاعد الشهيد جهاد عمر

اصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البان الآتي: “تنعي قيادة الجيش العميد الركن المتقاعد جهاد عمر الذي توفي جراء الانفجار الكارثي في مدينة بيروت، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد: 10/12/1958 شحيم – الشوف.

– تطوع في الجيش بتاريخ 22/9/1980، رقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 6/5/1983 ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/7/2011.

– حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.

– تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.

– متأهل وله 4 أولاد.

ينقل الجثمان بتاريخ 6/8/2020 الساعة 13.00 من المستشفى العسكري المركزي – بدارو إلى بلدة شحيم – الشوف، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 17.00 في منزله الكائن في حي الشميس، ويوارى الثرى في جبانة جبل سويد في البلدة المذكورة.

تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

شقيق الفقيد أحمد:608134 / 70

ابنة الفقيد كارين: 808085 / 71

إبن الفقيد محمد: 810018 / 71″.