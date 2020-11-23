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الجيش نفذ عمليات دهم في بعلبك بحثا عن مطلقي النار

منذ 28 دقيقة
حي الشراونة في بعلبك

حي الشراونة في بعلبك

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نفذت قوة من الجيش اللبناني، عمليات دهم وتفتيش في مدينة بعلبك، بحثا عن مطلقي النار خلال الاشتباكات التي وقع مساء اليوم في المدينة، بين أفراد من آل ف. وآخرين من آل ج. والتي ألحقت أضرارا مادية، بعدد من المحال التجارية وسط المدينة.

يذكر أن منطقة بعلبك شهدت اشتباكات عنيفة في حي الشراونة بين مطلوبين من آل الفيتروني وآخرين من آل جعفر، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بكثافة.

وسادت حال من الهلع صفوف الأهالي الذين يطالبون الجيش اللبناني بالتدخل الفوري. يُشار إلى أن هذا الإشكال هو الثاني الذي تشهده المنطقة في غضون يومين.

وفي السياق نفسه، شهد حي الشراونة، مساء الجمعة، اشتباكاتٍ عنيفة بين شبان من آل جعفر وآخرين من آل زعيتر، استخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وعلى الأثر، حضرت قوة من الجيش اللبناني إلى المكان لتطويق الإشتباكات، فيما سجلت أضرار مادية وتحديداً عن مدخل مستشفى دار الأمل الجامعي.

 

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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