الأثنين 5 شوال 1442 ﻫ - 17 مايو 2021 |
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الجيش نفى تعرض شبان لسوء معاملة داخل مركز مخابرات مرجعيون

منذ 30 دقيقة
مخابرات الجيش

مخابرات الجيش

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اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان انه “ادعت إحدى الإعلاميات في مقال في صحيفة محلية أن بعض الشبان اللبنانيين والفلسطينيين تعرضوا لسوء معاملة داخل مركز مخابرات الجيش اللبناني في جديدة مرجعيون، وأن أحد العسكريين داس علم فلسطين خلال التحقيقات.”

واضاف البيان: “يهم قيادة الجيش أن توضح أن المقال المذكور تضمن افتراءات كاذبة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، لا سيما وأن كاتبة المقال أكدت الادعاءات المذكورة، والتي تم نقلها عن لسان أحد الموقوفين.

إن قيادة الجيش تدعو الذين يدعون الإساءة المذكورة التوجه إلى القضاء العسكري لتقديم الشكوى المطلوبة ليُبنى على الأمر مقتضاه.

كما تشدد القيادة على أن الجيش بضباطه وعسكرييه يكن أعلى درجات الاحترام والتقدير لما يمثله العلم الفلسطيني كرمز لشعب فلسطين وقضيته العادلة والمحقة”.

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