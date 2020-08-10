الجيش: وقائع المؤتمر الصحافي حول سير عمليات البحث والإنقاذ لغاية يوم أمس

عقدت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في مبنى وزارة الدفاع الوطني مؤتمرا صحافيا حول عمليات البحث والإنقاذ لغاية تاريخ 9/8/2020.

استهل المؤتمر بكلمة للعميد علي قانصو مدير التوجيه شكر فيها الدول الشقيق والصديقة على مسارعتها إلى دعم لبنان بعد الانفجار الذي وقع في منطقة المرفأ وأدى إلى أضرار كارثية، بحيث أرسلت هذه الدول فرق إنقاذ وأطباء ومستشفيات ميدانية ومساعدات مختلفة. كما توجه بالشكر إلى فرق البحث والإنقاذ التي تبذل إلى جانب الفرق اللبنانية جهودا جبارة في عمليات البحث عن مفقودين. كما أكد حرص القيادة على إتمام عمليات البحث وإزالة الأضرار على أكمل وجه.

بعد ذلك، قام العقيد روجيه خوري قائد فوج الهندسة بشرح آلية سير العمليات في بقعة الانفجار من خلال تقسيمها إلى عدة قطاعات، بحيث يخصص لكل فريق قطاع عمل بحسب إمكانيات كل من الفرق وبهدف إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن. من جهة أخرى، لفت العقيد خوري إلى أن الأمل في العثور على ناجين أحياء بات ضئيلا، لذا قررتْ بعض الفرق التوقف عن العمل فيما تابعت فرق أخرى رفع الانقاض والبحث عن الأشلاء.

كذلك أشار إلى أن العمل يتم على مدار الساعة في ظل وجود كميات هائلة من الردم والإسمنت ومواد البناء المختلفة في البقعة، وأن هناك فرقا هندسية مدنية تكشف على المباني المتضررة والطرقات والبنى التحتية لتحديد حجم الأضرار التي لحقت بها وكيفية معالجتها.

تلى ذلك كلمات لرؤساء الفرق: الهولندية، القطرية، اليونانية، الألمانية، الفرنسية، الروسية، البولندية، التشيكية، الإيطالية، الأسبانية، القبرصية، التركية.

وقدموا جميعا تفاصيل حول الأعمال التي أنجزتها الفرق المذكورة، وأشادوا بمستوى التنسيق العالي مع الأجهزة المختصة خلال هذه المرحلة، وأكدوا عدم العثور على أي ناجين، وأن الأمل بذلك أصبح ضعيفا في هذه المرحلة. كما أعلن رئيسا الفريقين الفرنسي والإيطالي أن الفريقين أجريا فحوصا لكشف نسبة السموم في الهواء والتربة ومياه البحر في البقعة ولم تظهر أي آثار تلوث خطير.

بعدها، قدم العقيد الركن الياس عاد رئيس قسم الصحافة والعلاقات العامة في مديرية التوجيه شرحا مفصلا حول المساعدات التي يتسلمها الجيش ثم يسلمها إلى المؤسسات المعنية، لا سيما المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة. وأوضح أن المستشفيات الميدانية التي تم تجهيزها هي:

“مستشفى في تل الزعتر بتصرف الطبابة العسكرية، تقدمة المملكة الأردنية الهاشمية.

مستشفى في Forum de Beirut بتصرف مستشفى الجعيتاوي وآخر في الأشرفية بتصرف مستشفى القديس جورجيوس، كلاهما تقدمة دولة قطر.

مستشفى في المدينة الرياضية بتصرف وزارة الصحة العامة، تقدمة جمهورية روسيا الاتحادية.

مستشفى في الجامعة اللبنانية – الحدث بتصرف وزارة الصحة العامة، تقدمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

مستشفى في قيادة فوج التدخل الثالث في الكرنتينا، تقدمة المملكة المغربية.

كما أشار إلى أنه تم توزيع 1500 حصة غذائية في مناطق الكرنتينا وبرج حمود والجميزة بالتنسيق مع المخاتير والسلطات المحلية، على أن تتابَع عملية التوزيع في الأيام المقبلة.

وختم بتوجيه الشكر إلى الدول والفرق التي قدمت مساعدتها للبنان وإلى وسائل الإعلام على تعاونها مع المؤسسة العسكرية خلال هذه الظروف الحرجة.