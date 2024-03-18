الجيش وكلية الحقوق يعلنان استقبال الطلبات لـ"برنامج الوساطة" وفق هذه الشروط

أعلن مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني وعمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في بيان، عن “بدء قبول طلبات الاشتراك في المقابلة الشفهية المقرر إجراؤها لاختيار المقبولين للانتساب لبرنامج الوساطة الذي ينظمه مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم”.

وأوضح البيان أن “البرنامج يهدف الى تطوير المهارات الأساسية، مثل مهارات التواصل، التفاوض وحل النزاعات، مما يمكن المعنيين من إدارة الخلافات والمشاكل بفعالية أكبر. كما يعزز البرنامج من فهم الوسطاء للأطر القانونية والأخلاقية المتعلقة بالوساطة، مما يساعد في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية”.

ولفت الى أنه “علاوة على ذلك، يسهم هذا البرنامج في تنمية قدرة الوسطاء على التعامل مع مجموعة متنوعة من الحالات والثقافات، مما يجعلهم أكثر كفاءة وفعالية في بيئات مختلفة. كما يساعد على مواكبة أحدث التطوارت وأفضل الممارسات في مجال الوساطة، مما يضمن استمرارية التطور والتحسين في هذا المجال الحيوي”.

وأشار الى أن “هذا البرنامج يعد استثمارا مهما في تطوير القدرات الفردية والمهنية للوسطاء، ويساهم في تعزيز السلام والتفاهم في المجتمعات من خلال توفير حلول فعالة وعادلة للنزاعات”.

وأوضح أن “المشاركين يحصلون في نهاية البرنامج على إفادة معتمدة من مركز IMGH للوساطة – باريس وموقعة من مدير مركز البحوث والدارسات الإستراتيجية ومن عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية ومن مديرة مركز IMGH للوساطة -باريس”.

وبحسب البيان، فان “استقبال الطلبات يبدأ اعتباراً من يوم الإثنين في 11 آذار 2024 ولغاية يوم الإثنين 1 نيسان 2024 في مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم في مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية – الريحانية”.

وجاء في شروط الانتساب: “يتم قبول المتدربين بقرار من الهيئة الإدارية المشتركة لمكتب الوساطة والتحكيم، وفقاً لما يلي:

-الموظفون الحائزون شهادة الثانوية العامة ومارسوا وظيفة عامة أو خاصة لمدّة سنتين على الأقل وتثبت ممارسة المهنة العامة بضم نسخة عن مرسوم أوراق التعيين، كما تثبت ممارسة المهنة الخاصة بإفادة انتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لممارسة ذات المهنة مدة سنتين بدون انقطاع.

-حائزو الإجازة الجامعية في أي اختصاص .

-إجادة لغة أجنبية واحدة على الأقل.

– التزام المرشح بتقديم ملف كامل يتضمن تعبئة استمارة الانتساب وسيرة ذاتية وإفادة اثبات الخبرة المهنية وإتقان اللغة الأجنبية.

المستندات المطلوبة

-السيرة الذاتية.

-الشهادات الجامعية والمعادلات بحال وجودها.

-إفادة رسمية بالوظيفة أو بالمهنة الحرة التي يمارسها.

-صورتين شمسيتين مصدقتين.

-صورة الهوية.

دراسة الملفات وقبول المرشحين:

تدرس الهيئة الإدارية المشتركة لإدارة الماستر الطلبات، وتعلن أسماء المرشحين المقبولين لإجراء المقابلة الشفهية وتبلغهم هاتفيا وعبر البريد الإلكتروني.

يخضع المتقدمون لمقابلة شفهية تجريها الهيئة الإدارية المشتركة في مركز البحوث والد ارسات الإستراتيجية .

يبلغ المرشحو ن المقبولون نتيجة المقابلة الشفهية بواسطة البريد الالكتروني لكلً منهم .

يسجّل الطلاب المقبولون في مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية – الريحانية وذلك اعتبارا من صدور نتيجة المقابلة الشفهية ولغاية 22 نيسان 2024.

رسوم التسجيل: 1000 دولار نقدي على أن يستفيد ضباط الجيش اللبناني وطلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية من حسم قيمته 50%.

مدة البرنامج:

يستمر البرنامج لمدة أربعة أشهر اعتبا ار من تاريخ 15 نيسان 2024 ولغاية تاريخ 30 تموز 2024 وبمعدل يومين في الأسبوع على الشكل التالي:

نهار الثلاثاء من كل أسبوع اعتبارا من الساعة 00,15 ولغاية الساعة 00,19.

نهار الخميس من كل أسبوع اعتبارا من الساعة 00,15 ولغاية الساعة 00,19”.