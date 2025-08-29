الجيش يتسلم الدفعة الثالثة من السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية في بيروت

أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة تسليم الدفعة الثالثة من السلاح الموجود داخل المخيمات في بيروت للجيش اللبناني.

وبدأ الجيش، اليوم، تنفيذ المرحلة الجديدة من خطة جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية، حيث دخل المرحلة الثانية ضمن مخيم برج البراجنة (استلام الدفعة الثالثة من السلاح) في الضاحية الجنوبية لبيروت.

مخيم برج البراجنة

فقد أفادت العربية بأن آليات الجيش اللبناني وصلت إلى مخيم برج البراجنة تمهيداً لتسليم سلاح “حركة فتح” ضمن خطة حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز الأمن في المخيمات.

وأضافت أنه من المقرر أن تتسلم الوحدات العسكرية أسلحة موجودة داخل مخيمات برج البراجنة، صبرا، شاتيلا، ومار إلياس في العاصمة بيروت، بالتنسيق مع “فتح”.

بدوره، أعلن الأمن الفلسطيني في لبنان، إنهاء تسليم السلاح في 6 مخيمات في لبنان، مؤكداً تسليم السلاح الثقيل من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا ومار إلياس.

جاء هذا بعدما أعلن الجيش اللبناني، أمس الخميس، استلام كمية من السلاح الفلسطيني من المخيمات جنوبي الليطاني.

وتابع في بيان، أنه استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، استلم الجيش كمية من السلاح الفلسطيني في منطقة جنوب الليطاني، وذلك من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي – صور، تنفيذًا لقرار السلطة السياسية، وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية.

كما لفت إلى أن عملية التسلُّم شملت أنواعاً مختلفة من الأسلحة، وقذائف وذخائر حربية متنوعة، وقد تسلمتها الوحدات المختصة في الجيش، على أن تتواصل عملية التسليم خلال المراحل القادمة.

وكان الجيش واصل، الخميس، تنفيذ قرار سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، والذي أقرته الحكومة سابقاً.

في حين أكدت مصادر لبنانية للعربية/الحدث أن الجيش نفذ أكبر عملية جمع سلاح منذ نهاية الحرب الأهلية.

كذلك أشارت إلى أن العملية شملت مخيمات فلسطينية جنوب وشمال نهر الليطاني، مضيفة أن القرار جاء بتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وأوضحت أن الجيش تسلم 7 شاحنات أسلحة ثقيلة من مخيم الرشيدية (جنوبا).

أيضا كشفت المصادر عن بدء تنسيق دولي لحشد دعم للجيش اللبناني قبل نهاية العام الحالي (2025).

بدورها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات، مؤكدة أن العملية ستستكمل تباعاً.

أتى هذا، بعدما انطلقت قبل أيام عملية تسليم السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، كخطوة أولى لتطبيق قرار مقررات القمة اللبنانية–الفلسطينية التي عقدت بتاريخ 21 مايو/أيار الماضي بين الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، والتي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.

12 مخيماً

ويبلغ عدد الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في لبنان، 489293 فلسطينياً، إلا أن الأرقام الفعلية تشير إلى تقديرات أقل، حيث يُعتقد أن العدد الحقيقي يقارب الـ300 ألف.

بينما يتوزّع اللاجئون الفلسطينيون على 12 مخيماً، هي مخيم عين الحلوة وهو الأكبر والمصنف “الأخطر”، مخيم الميّة وميّة، مخيم الرشيدية، مخيم البص، البرج الشمالي، ومخيم برج البراجنة، ومخيم صبرا وشاتيلا، ومخيم مار إلياس في بيروت، ومخيم نهر البارد شمال لبنان، والبداوي شمال لبنان، ومخيم الويفل في بعلبك، ومخيم ضبية بجبل لبنان.

يذكر أنه يفترض أن تنجز أجندة تسليم السلاح الفلسطيني على ثلاث مراحل، بدأت من مخيم البرج في بيروت، على أن يليها مخيم البصّ في صور جنوب لبنان، ثم مخيم البداوي في الشمال، ومخيم الرشيدية في الجنوب.