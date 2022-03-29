الجيش يتسلّم مساعدات بجهود يونانية - لبنانية

كشفت سفارة اليونان في بيان أن “التعاون المشترك بين السفارة اللبنانية لدى اليونان والجامعة الثقافية اليونانية – اللبنانية GLCU أثمر تسليم الجيش اللبناني مستوعبا يضم 15 منصة تحميل يحتوي مساعدت عينية يبلغ وزنها 5.900,000 كيلوغرام ، تكفلت الجامعة الثقافية اليونانية – اللبنانية، بالتواصل مع الجهات المانحة، بتأمينها وتسديد نفقات الشحن البحري من مرفأ بيرايوس الى مرفأ بيروت”.

ولفت البيان الى ان “المستوعب يحتوي على مواد غذائية معلبة مقدمة من شركة Diakinisis للخدمات اللوجستية، مواد عناية شخصية مقدمة من شركتي Colgate وPalmolive وقرطاسية من شركة BIC.

وختم: ” نشكر الجامعة الثقافية اليونانية اللبنانية GLCU Community والشركات المانحة اليونانية وتحية خاصة وامتنان وثناء لعضو الجامعة الصيدلاني الدكتور سامي فادي حمدان على جهوده في هذا الخصوص”.