الجيش يحبط عملية هجرة غير شرعية شمالًا

نجحت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، الثلاثاء، في توقيف عدد من الأشخاص خلال محاولتهم الإبحار بطريقة غير شرعية.

ووفق المعلومات الأولية، فإن قارب المهاجرين كان يحاول الإبحار من على شاطئ العبدة شمالًا بطريقة غير شرعية.

وقد نُقل الموقوفون إلى أحد المراكز العسكرية حيث بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.

وفي أيلول الماضي، غرق زورق يقل نحو 150 مهاجرًا من جنسيات مختلفة (سورية، ولبنانية، وفلسطينية)، كان أبحر من الشمال، قبالة شواطئ طرطوس، وبالقرب من جزيرة أرواد، راح ضحيته حوالي 40 شخصًا، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 20 شخصا، ونقلتهم لتلقي العلاج في مشفى الباسل في طرطوس.