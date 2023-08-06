الأحد 19 محرم 1445 ﻫ - 6 أغسطس 2023 |
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الجيش يحدد مواعيد تمارين تدريبية في مناطق عدة

منذ 13 دقيقة
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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أصدرت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه ثلاثة بيانات أعلنت فيها ان “وحدة من الجيش ستقوم اعتباراً من 7 / 8 / 2023 ولغاية 6 / 9 / 2023 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأس مسقا، مبنى الهيكلية، منطقة الكورة ومبنى البحصاص تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

كما ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارًا من 4 / 8 /2023 ولغاية 21 / 8 /2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.

وستقوم وحدة من الجيش، بتواريخ 3 ، 4، 11، 12، 19 و20/ 8/ 2023، ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة”.

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