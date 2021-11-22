الثلاثاء 18 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 23 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش يحرر مواطن خُطف صباح اليوم في “كسارة”

منذ 4 ساعات
عناصر من الجيش اللبناني في الجنوب
A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 22 / 11 /2021، تمكنت دورية من مديرية المخابرات إثر عملية دهم في بلدة حورتعلا- البقاع من تحرير المواطن مصعب طارق القباني، الذي كان قد خُطف صباح اليوم في منطقة كسارة – زحلة من قبل المدعو (ق.ج) وآخرين مجهولي الهوية كانوا يستقلون سيارة نوع “دودج” لون أسود وبحوزتهم أسلحة حربية، وذلك بسبب خلافات عائلية سابقة بين المخطوف والمدعو (س.ج).
كما تمكنت الدورية من توقيف الخاطف وضبط السيارة التي استُخدمت في عملية الخطف.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مرفأ بيروت عقب الانفجار
    تغريدة “لافتة” لإعلامي عن صور الأقمار الصناعية الروسية!
    محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود
    محافظ بيروت أشرف على استبدال ورفع العلم اللبناني في ساحتي الشهداء وساسين
    مستشفى رفيق الحريري الجامعي
    إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يفاجئنا بمستوى تاريخي.. فكم سجل مساء اليوم؟
    الدولار
    ارتفاع اضافي بسعر دولار السوق السوداء
    امطار
    أمطار وثلوج اليوم.. ماذا عن اليومين المقبلين؟